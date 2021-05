Accident GRAV la ieșirea din Slatina - 5 persoane RĂNITE și duse de urgență la spital după ce 3 mașini s-a ciocnit Accidentul rutier a avut loc pe DN 65, in județul Olt, la ieșirea din Slatina spre Pitești.Detașamentul Slatina a anunțat ca intervine cu o autospeciala pentru intervenție și descarcerare și un echipaj SMURD și mai multe echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanța Olt.Din primele informații, sunt implicate trei autoturisme, in care se aflau opt persoane, iar cinci dintre acestea necesita transport la spital.Echipaje medicale au transportat la UPU Slatina cinci persoane, trei femei și doi barbați, toate conștiente și cooperante. Pacienta preluata de echipajul SMURD, in varsta de 39 de ani,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

