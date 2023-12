Accident grav la ieșirea din Mediaș, între un microbuz și un autoturism. Șapte persoane rănite. A fost activat planul roșu de intervenție ISU Sibiu intervine de urgența in aceste momente la un accident rutier pe DN 14 la ieșirea din municipiul Mediaș spre Brateiu, in care sunt implicate un autoturism și un microbuz de transport persoane. In accident sunt implicate 7 persoane.In fața unei astfel de situații critice, autoritațile au activat planul roșu de intervenție incepand cu ora 18:30. Diverse forțe au fost mobilizate la fața locului pentru a oferi asistența și a gestiona situația in mod eficient.Astfel, doua echipe SMURD au fost trimise la locul accidentului, in vederea acordarii primului ajutor calificat. De asemenea, a fost… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

