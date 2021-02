Accident grav între o autoutilitară și un autoturism, la Vânători Neamț. Trei persoane au fost transportate la spital La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Targu Neamț cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD-EPA și doua echipaje cu ambulanțe de la SAJ.Pompierii au descarcerat trei persoane ( conducatorul autoturismului și conducatorul autoutilitarei și un pasager) In autoutilitara erau doua persoane, conștiente. Acestora li s-a acordat primul ajutor de catre un echipaj de la SAJ și echipajul EPA. Șoferul autoturismului era inconștient. Acestuia i s-au aplicat manevre de resuscitare de catre cel de-al doilea echipaj de la SAJ. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

