Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje de la Detașamentul Slatina și Garda Balș acționeaza, la aceasta ora, la ieșirea din Balș spre Slatina, la un accident rutier.In eveniment a fost implicat un microbuz (8+1), in care se aflau cinci barbați.Potrivit primelor informații, șoferul autoturismului, conștient, a ramas incarcerat și…

- Imagini greu de privit au avut loc miercuri, la 50 de km de Iași, acolo unde un autoturism s-a ciocnit violent cu un microbuz care transporta opt persoane. In urma tragediei, un barbat și o femeie și-au pierdut viața pe loc, iar alte persoane au avut nevoie de ingrjiri medicale de specialitate. Doua…

- Accident cumplit. Un microbuz plin de calatori lovit de trenul regio expres Baia Mare – Cluj-Napoca. A fost activat planul Roșu. video+foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Un accident feroviar a avut loc luni, in jurul orei 12:00, in localitatea Urișor.…

- IPJ Olt precizeaza intr-un comunicat ca a fost sesizat prin apel unic de urgenta 112 de un barbat, de 43 de ani, cu privire la faptul ca in municipiul Slatina, pe strada Crisan, o femeie ar fi fost injunghiata si ar prezenta leziuni in zona gatului si a spatelui, iar autorul a parasit locul faptei."La…

- Azi-noapte, in jurul orei 02:00, pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112, a fost alertat un accident rutier pe raza localitații Draganești Vlașca. Acesta s-a produs in noaptea de duminica spre luni, fiind implicate un autotren, un autobuz și o utilitara ce tracta o platforma. Accident grav in…

- Accident grav de circulație, noaptea trecuta, pe un drum din Cluj, intre localitațile Viișoara și Triteni Colonie. Sapte oameni au ajuns la spital, dupa impactul teribil intre un BMW si un microbuz. Au intervenit doua autospeciale, un echipaj SMURD și trei SAJ, care au gasit un microbuz și o mașina…

- Doua autospeciale de pompieri, un echipaj SMURD și trei SAJ au intervenit, sambata dimineața, pentru a gestiona urmarile unui accident rutier produs in jurul orei 04:40. Șoferul unui autoturism ar fi patruns pe contrasens, in incercarea de a evita un animal, și a intrat in coliziune cu un microbuz.…

- 57 de autovehicule “pericol iminent de accident”,depistate pe șosele de RAR, in urma unor ample acțiuni de control in șase județe din sudul țarii. Registrul Auto Roman a suplimentat numarul echipajelor de Control Tehnic in Trafic care au acționat in județele Dolj, Olt, Teleorman, Dambovița, Giurgiu…