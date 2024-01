Stiri pe aceeasi tema

- Doua microbuze au fost implicate intr-un accident care a avut loc, in noaptea de marti spre miercuri, in judetul Salaj. A fost activat Planul Rosu de Interventie. 13 persoane au fost evaluate la fata locului, iar șapte dintre victime au fost transportate

- Un grav accident rutier s-a petrecut, azi noapte, in județul Salaj, dupa copcnirea a doua microbuze. 7 persoane au fost ranite. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. 13 persoane au fost evaluate la fața locului, iar 7 dintre acestea au fost transportate la spital. ISU Salaj a intervenit…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua microbuze a avut loc, in noaptea de marti spre miercuri, in judetul Salaj, autoritatile activand Planul Rosu de Interventie. 13 perdoane au fost evaluate la fata locului, iar 7 dintre victime au fost transportate la spital, informeaza News.ro.ISU…

- Trei autoturisme și un microbuz de transport persoane au fost implicat, duminica, intr-un accident produs in județul Covasna. Printre raniți se numara și un copil de trei ani. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11, in zona localitatii Oituz, judetul Covasna, s a produs un grav accident rutier. Conform sursei citate, in incident au fost implicate trei autoturisme si un microbuz de transport persoane. In urma impactului au rezultat…

- Opt persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs pe A1, la km 245, pe sensul de mers Sibiu - Sebes, fiind activat Planul Rosu de interventie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, conform Agerpres."ISU Sibiu intervine de urgenta pe A1 km 245 la un accident rutier…

- Un accident grav s-a produs, in urma cu puțin timp, pe autostada A1 Sibiu-Deva. Cinci persoane au fost ranite și au avut nevoie de ajutor, dupa ce doua autoutilitare și un ansamblu auto s-au ciocnit. Pompierii au activat planul roșu de intervenție.

- Un alt accident a avut loc, in aceasta dimineața, in județul Galați. In urma impactului intre un microbuz de transport persoane și un autoturism. Trei persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte opt au fost grav ranite.