- *Un elicoter a aterizat pe DN 1 B pentru preluarea victimelor Pe DN1 B, in comuna Loloiasca, intr-un grav accident petrecut nu cu mult timp in urma, sunt implicate doua autoturisme și o autobasculanta incarcata cu bitum. Dintre cele 5 persoane afectate , un minor in varsta de 14 ani este incarcerat,…

- Alcoolul și iresponsabilitatea au bagat doua adolescente in spital. Un tanar de 22 de ani, care a urcat la volan baut si fara permis de conducere a ajuns cu masina in sant si a facut-o zob.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Varianta Ocolitoare Cluj Est.Conform primelor informații, un conducator auto de 35 de ani, din comuna Coroieni, judetul Maramures, care se deplasa pe Varianta de Ocolire Cluj Est, din directia Cluj-Napoca spre…

- Pe DN1, la km 133+900, in Azuga, s-a produs un accident rutier pe sensul de mers catre Brasov, provocat de un barbat de 20 de ani. Potrivit IJP Prahova, acesta a condus o autoutilitara pe sensul catre București și, posibil pe fondul unei depașiri neregulamentare, a patruns pe sensul opus, unde a intrat…

- Doi bebeluși de 4 luni au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, dupa ce au fost raniti cu masina de un sofer baut care a intrat pe contrasens pentru a evita un tractor oprit, in Prahova.

- In data de 24.06.2020, in jurul orei 00:45, un tanar de 20 de ani, din comuna Pui, care conducea un autoturism pe DN66, din direcția Petroșani – Hațeg, in afara localitatii Baru, intr-o curba la dreapta, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum (carosabilul fiind umed), a pierdut controlul…

- Un accident grav a avut loc sambata seara in orașul Ghimbav, județul Brașov, dupa ce un șofer a acroșat scuarul care delimiteaza sensurile de mers, apoi o mașina și a patruns pe trotuar, unde a lovit o femeie care mergea cu bicicleta. Victima a intrat in coma.

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08:15, pompierii de la Detașamentul Gaești au fost solicitati si au intervenit in urma Post-ul Șofer proiectat prin pabriz in urma unui accident pe A1, pe raza localitații Petrești apare prima data in Gazeta Dambovitei .