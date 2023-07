Accident grav în localitatea Oinacu din Giurgiu. Trei persoane au murit Un grav accident rutier a avut loc in județul Giurgiu, pe DJ 507, localitatea Oinacu. In urma impactului au rezultat 5 victime, dintre care trei au decedat. Alte doua au suferit leziuni mai ușoare. Circulația rutiera a fost oprita pe ambele sensuri de mers, pentru acordarea de ingrijiri medicale și efectuarea cercetarilor la fața locului. The post Accident grav in localitatea Oinacu din Giurgiu. Trei persoane au murit appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

