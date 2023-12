Accident grav în Ialomița. Șoferul unei mașini a intrat într-un copac, cinci oameni au fost răniți Accident grav in Ialomița, in urma caruia cinci oameni au fost raniți. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Ialomița, evenimentul rutier s-a produs in municipiul Slobozia. Accident grav in Ialomița. Cinci persoane sunt ranite Din primele informații, un singur autoturism a fost implicat in acest incident nefericit. Se pare ca șoferul mașinii ar fi pierdut controlul asupra volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. „Salvatorii ialomiteni au intervenit la un accident rutier produs pe raza municipiului Slobozia, in care a fost implicat un autoturism… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

