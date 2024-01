Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica dimineața, pe DN1, in Sibiu. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției de mers intr-o curba și s-a rasturnat in afara carosabilului.

- Traficul este blocat vineri pe sensul de mers Deva-Nadlac al Autostrazii A1, din cauza unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri și un autoturism. Doua persoane sunt ranite.Centrul Infotrafic anunța ca pe autostrada A 1 Deva-Nadlac, la kilometrul 409, in zona localitații Holdea, județul…

- O femeie in varsta de 61 de ani a decedat, iar alte doua persoane au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident care s-a produs, marti dupa-amiaza, pe drumul national DN 67B, pe raza satului Cornetu, comuna Capreni.

- Un accident tragic s-a produs in Iași, in urma cu cateva ore. O persoane a murit, iar alte patru persoane au fpost grav ranite, dupa ce o mașina a fost lovita de un microbuz. Pompierii nu au mai putut sa ii salveze viața victimei decedate, iar celelalte patru persoane au fost duse la spital.

- Accident tragic in Galați. O femeie și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce microbuzul in care se afla s-a rasturnat. Alte patru persoane au fost ranite grav și transportate la spital. Conform primelor informații, șoferul a vrut sa evite impactul cu o alta mașina.

- Un barbat a murit și alte doua persoane sunt grav ranite, dupa un accident ingrozitor in Timiș. Mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, iar impactul i-a fost fatal unuia dintre pasageri. Medicii l-au resuscitat, dar fara succes.

- Un barbat de 56 de ani a murit, iar alti doi de 32 si 34 de ani au fost raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc luni pe DN76, in comuna Baia de Cris, judetul Hunedoara, potrivit news.ro.”In data de 23 octombrie 2023, in jurul orei 10:30, un barbat de 56 de ani, din orasul Hateg, in timp…