Accident grav în Gilău. Intervine elicopterul SMURD, o persoană în stare de inconștiență Un grav accident rutier s-a produs, miercuri, in localitatea clujeana Gilau. Un autoturism și o motocicleta au intrat in coliziune. In urma impactului, motociclistul a ramas inconștient. Din primele informații, in accident a fost implicat un motociclist , care este inconștient. Acesta primește ingrijiri medicale. La fața locului sunt prezente, la ora 14:00, echipajele de la Garda de Intervenție Gilau , fiind solicitat in sprijin și elicopterul SMURD de la Jibou. ȘTIRE IN CURS DE ACTUALIZARE … Post-ul Accident grav in Gilau. Intervine elicopterul SMURD, o persoana in stare de inconștiența apare… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Gilau. „Din primele informații, in accident a fost implicat un motociclist, care este inconștient. Acesta primește ingrijiri medicale. La fața locului sunt prezente echipajele…

- Circulația rutiera este oprita total pe Autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul 68, dupa ce o autoutilitara s-a rasturnat pentru ca i-a explodat o roata. Doi adulți și un copil au fost raniți.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A 2 București-Constanța,…

- Din primele informatii, a avut loc un accident rutier intre 2 autoturisme, pe DN2A, aproape de statia de taxare Giurgeni.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat, astazi, 1 septembrie 2023, langa statia de taxare Giurgeni.Din primele informatii, a avut loc un accident rutier…

- ISU Dobrogea intervine cu SMURD Tuzla, Elicopterul SMURD, personalul de la Cort Eforie si o autospeciala de stingere de PTS Eforie.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina, astazi, 31 august 2023 in Eforie Sud.Din primele informatii, este vorba de o persoana inconstienta…

- Un accident de munca grav s-a petrecut in cursul zilei de astazi, 21 august 2023, la Uzina Mecanica Cugir. Potrivit primelor informații puse la dispoziție de catre autoritați, o persoana ar fi suferit arsuri chimice pe o suprafața de aproximativ 60% din corp, chiar in timpul vizitei ministrului Economiei…

- Accident GRAV la Mihalț: O persoana, in stare de inconștiența, dupa ce a fost prinsa sub un tractor Accident GRAV la Mihalț: O persoana, in stare de inconștiența, dupa ce a fost prinsa sub un tractor Garda de intervenție Blaj intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare in Mihalț.…

- Accident teribil, duminica dupa-amiaza, pe raza orașului Pucioasa! Doua persoane au fost ranite grav dupa impactul dintre o motocicleta și un autoturism. Echipele de intervenție au gasit la fața locului, o persoana inconștienta și alta conștienta. Pentru a prelua victima inconștienta a aterizat un elicopter…

- Accident rutier in loc. Perșani, mașina rasturnata in afara parții carosabile. S-a intervenit cu o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD Brașov. Victima, politraumatizata, a fost preluata de elicopterul SMURD și transportata catre UPU Brașov. Daca apreciezi știrea, te așteptam…