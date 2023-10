MApN:Incident in Poligonul Crasna, pe timpul unei sedinte de instruire cu grenade

Nr. 40918 octombrie 2023 Incident in Poligonul Crasna, pe timpul unei sedinte de instruire cu grenade Miercuri, 18 octombrie, in jurul orei 10.15, in Poligonul Crasna, din judetul Salaj, a avut loc un incident pe timpul executarii unei sedinte… [citeste mai departe]