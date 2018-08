Accident grav în Aștileu! Un bărbat a căzut din spatele unei autoutilitare aflată în mers Potrivit primelor informații, victima se afla in spatele unei autoutilitare alaturi de un aparat de fitness. Se pare ca in timp ce aceasta se afla in mers, ușile din spate s-au deschis, iar barbatul s-a dezechilibrat și a cazut pe carosabil. Mai mult, peste el a cazut și aparatul de fitness, care se pare ca nu era asigurat corespunzator in autovehicul. La fața locului au ajuns echipaje din cadrul Ambulenței Bihor și un echipaj SMURD. Victima a primit primul ajutor la fața locului, iar apoi a fost transportata la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Oradea. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

