Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav rutier in aceasta dimineata in comuna Iratosu, din judetul Arad. Microbuzul scolar, care transporta elevi, a fost lovit de un autoturism. In urma impactului trei copii au suferit rani usoare. Incidentul a avut loc in jurul orei 7.40. Primele cercetari ale Politiei arata ca un barbat de…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier la Iratoșu. In evenimentul rutier au fost implicate un microbuz școlar și un autoturism. Conform primelor informații in microbuz se afla 7 copii, unul dintre ei fiind lovit la cap. La fața locului se deplaseaza o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța…

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma pe strada Kogalniceanu din Arad, in fața Bisericii Sarbești. Un autoturism s-a tamponat cu un autobuz, o femeie fiind ranita. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Victima, o femeie de 51 de ani, a fost…

- Rotile unui microbuz de transport persoane care circula, miercuri, in localitatea Telesti, judetul Gorj, s-au desprins in mers, iar una dintre ele a lovit o tanara de 25 de ani. Victima, constienta, a fost transportata la spital. "La data de 18 ianuarie a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata…

- Potrivit IPJ Ilfov, accidentul a avut loc in noaptea de luni, 2 ianuarie, in jurul orei 21:44, pe DN4 in localitatea Popești Leordeni.Polițiștii au constatat faptul ca, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, și in care se mai aflau 3 persoane, a parasit partea carosabila și a intrat intr-un…

- "In aceasta dimineața, in jurul orei 05,00, polițiștii rutieri au intervenit la un autoaccident produs pe DN 14, la intrarea in Slimnic dinspre Mediaș.Din primele cercetari efectuate s-a constatat ca, in timp ce conducea un autoturism dinspre Mediaș spre Sibiu, pe un tronson in curba la stanga, o femeie…

- Un autoturism in care se aflau cinci persoane si un microbuz cu opt persoane au fost implicate, duminica, intr-un accident produs pe DN 7, in orasul Pecica, judetul Arad. Cinci oameni, printre care doi copii, au fost dusi de urgenta la spital. Celelalte persoane implicate in accident nu au avut nevoie…