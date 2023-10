Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej și Punctul de Lucru Gherla au fost solicitați, sambata seara, sa intervina la un grav accident rutier petrecut pe ruta E576, la ieșirea din municipiul Gherla, unde au fost gasite doua autoturisme avariate. ”Intr-unul dintre acestea se afla o femeie incarcerata,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 26 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier intre doua autoturisme, produs in comuna Albota.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 26 septembrie…

- FOTO: ACCIDENT RUTIER pe raza localitații Tauți, comuna Meteș. Un autoturism a intrat intr-un cap de pod Un accident rutier a avut loc duminica dimineața (24 septembrie), in jurul orei 6.20, pe raza localitații Tauți, din comuna Meteș. La fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu doua autospeciale.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit miercuri la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cațcau, in urma caruia mai multe persoane au fost ranite. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 14:40, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța…

- La data de 29 august 2023, in jurul orei 18.00, un barbat de 63 de ani, din comuna Poiana Vadului, judetul Alba in timp ce conducea un autoturism pe DJ 750 B, la kilometrul 7 850 metri, pe directia de mers Poiana Vadului Fagetu de Sus, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 38…

- Pompierii militari prahoveni intervin pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor ca urmare a producerii unui accident rutier, in com. Maneciu, sat Cheia, DN 1A.In eveniment au fost implicate doua autoturisme și un autotren in care…

- O femeie a murit, iar un barbat a fost ranit intr-un accident intre un tren de marfa și un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in localitatea Vicșani, comuna Mușenița, județul Suceava. Mașina a fost prinsa sub locomotiva, informeaza Mediafax.Coliziunea s-a produs intre un tren de marfa…