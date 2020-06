Accident grav, cu trei mașini și patru victime, pe DN 68A. A intervenit elicopterul SMURD Trei autoturisme, in care se aflau cinci persoane, au fost implicate intr-un grav accident de circulație. Accidentul a avut loc astazi, pe DN 68A Lugoj-Deva, pe raza localitații Margina. Conform polițiștilor, un autoturism, condus de un barbat in varsta de 51 de ani, a patrus pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un alt autoturism, care circula regulamentar, din sens opus, iar in urma impactului a fost acroșat inca un autoturism. Accidentul s-a soldat cu patru victime: șoferii primelor doua autovehicule, o femeia de 54 de ani, pasagera in mașina condusa de barbatul… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

