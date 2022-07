Accident grav, cu cinci victime, la Oituz. Manevre de resuscitare Cinci persoane, intre care si un minor, au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier la Oituz, in satul Harja, pentru una dintre victime efectuandu-se manevre de resuscitare dupa ce a intrat in stop cardio-respirator, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. "Pompierii au intervenit la un accident rutier in comuna Oituz, sat Harja, in care au fost implicate cinci victime dintre care patru adulti si un minor. O persoana a intrat in stop cardio-respirator si echipajul Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau a inceput manevrele de resuscitare", a precizat purtatorul de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, intre care si un minor, au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier la Oituz, in satul Harja, pentru una dintre victime efectuandu-se manevre de resuscitare dupa ce a intrat in stop cardio-respirator, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „Pompierii au…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN 11 Onești – Brașov, pe raza comunei Oituz, satul Harja, informeaza ISU Bacau. Potrivit ISU Bacau, accidentul s-a soldat cu 5 victime, dintre care una este in stop cardio-respirator și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cinci persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier care a avut loc marti, 5 iulie, pe DJ 581, la intersectia cu drumul spre localitatea Clocotici, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. In accident au fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe bulevardul Tomis, in zona Bisericii Alba. Sunt implicate doua autoturisme. Evenimentul s a soldat cu doua victime constiente…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un tir rasturnat in afara partii carosabile in urma unui accident rutier in localitatea Oituz, dinspre Lumina. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme pe bulevardul ul IC Bratianu din Constanta, in zona sensului giratoriu de la Lidl.Evenimentul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri seara in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe DN2A, la iesire din localitatea Nicolae Balcescu spre Harsova. Un autoturism este rasturnat in afara partii carosabile.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina joi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe autostrada A4 Ovidiu Agigea, la iesire spre localitatea Poiana.Un autoturism marca BMW a intrat in parapet. In urma evenimementului…