Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa amiaza un grav accident feroviar a avut loc in Harghita, la periferia municipiului Miercurea Ciuc. Un autoturism a fost lovit din plin de un tren, iar in urma impactului doua persoane au murit. Vehiculul a luat foc, iar cele doua victime au fost gasite carbonizate.

- Un tren a lovit un autoturism, duminica, la o trecere la nivel cu calea ferata de la periferia municipiului Miercurea Ciuc, iar in urma impactului masina a luat foc, incendiul extinzandu-se la una dintre locomotivele trenului.

- Patru persoane au murit dupa ce un autoturism de teren s-a lovit de un tir in municipiul Sibiu. Traficul prin zona este blocat. Potrivit ISU Sibiu, accidentul a avut loc vineri pe Calea Șurii Mici la intersecția...

- Un microbuz cu pasageri si un autoturism au fost implicate, vineri, intr-un accident pe DN2, in judetul Bacau. Trei persoane au fost ranite. Traficul a fost blocat in zona. „Pe DN 2 (E85) Adjud-Bacau, in zona localitatii Racaciuni, judetul Bacau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident care s-a produs luni, in județul Prahova. Un tren plin cu calatori a lovit o mașina in care se aflau trei persoane, anunța Mediafax. Potrivit ISU Prahova, accidentul feroviar s-a produs in preajma localitații Varbilau. Un tren in care se aflau…

- Doua persoane au decedat, sambata, intr-un accident care s-a produs in zona localitatii Graniceri, pe DJ 709B, intre un tractor si un autoturism, informeaza ISU Arad, citat de Agerpres . Cele doua victime au ramas incarcerate, iar echipajele de interventie ajunse la fata locului au declarat decesul…

- Potrivit IPJ Dolj, un autoturism condus de un barbat de 60 de ani, pe DE 70, pe raza comunei Leu, din directia Caracal catre Craiova, in care se afla si o femeie de aceeasi varsta, pasager dreapta fata, ambii din Craiova, a intrat in coliziune cu un TIR care circula din sens opus.Tirul lovit, care circula…

- Un accident rutier grav a avut loc sambata, pe DN23, in județul Vrancea, informeaza Mediafax. Doua persoane au decedat, dupa ce autoturism și un tractor s-au lovit. Polițiștii Serviciului Rutier Vrancea intervin la un accident sesizat prin apel 112, in afara localitații Maicanești, la doi…