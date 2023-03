Accident feroviar la Galaţi/Precizări IPJ: Acul ceasului vitezometrului locomotivei a rămas blocat la poziţia 75 km/h UPDATE, 26 martie 2023 – ora 8:00 – In urma verificarilor preliminare efectuate de politisti in cazul accidentului feroviar de sambata de la Galati, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei, s-a stabilit ca acul ceasului vitezometrului locomotivei a ramas blocat la pozitia 75 km/h, iar din declaratia mecanicului reiese ca locomotiva s-a accelerat brusc si ca el a incercat sa actioneze sistemul de franare, dar nu a mai functionat. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru infractiunile de distrugere sau semnalizare falsa, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, cercetarile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

