Accident feroviar! Două vagoane au deraiat la intrarea în Roșiori Nord! Sunt răniți în trenul care a oprit brusc Doua vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat, iar altul s-a rasturnat, luni dimineața, la intrarea in stația de cale ferata Roșiori Nord. 12 persoane au fost ranite, iar alte patru au fost duse la spital. ISU Teleorman anunța ca 12 persoane au fost ranite luni dimineața in trenul de persoane care a oprit brusc, dupa ce in fața acestuia doua vagoane ale unui marfar au deraiat. Conform ISU Teleorman, 12 persoane au fost ranite, dintre care 4 au fost transportate la spital, iar 8 nu au necesitat acest lucru, insa au fost asistate medical la fața locului. Doua dintre victime, un barbat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

