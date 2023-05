Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in judetul Giurgiu. A treia persoana implicata in accident a refuzat transportul la spital. Pe relatia Bucuresti – Giurgiu trenurile vor fi anulate temporar. Cei doi barbați, cu varste de 55 și 58 de ani, au fost…

- Un accident feroviar s-a produs in aceasta dimineața in gara din Giurgiu. Doua lovomotive s-au ciocnit și a fost nevoie de intervenția echipelor de salvare. In cele din urmp, doi barbați au ajuns de urgența la spital.

- Doua locomotive care circulau in sensuri opuse pe aceeași linie s-au ciocnit intr-o localitate din Giurgiu in timpul nopții. Mecanicii au fost raniți. CFR Calatori... The post Doi mecanici grav raniți, dupa ce locomotivele unui operator privat s-au ciocnit puternic pe ruta Videle-Giurgiu appeared first…

- Doi barbați, cu varste de 55 și 58 de ani, au fost duși la spital, in urma unui accident in care au fost implicate in noaptea de marți spre miercuri doua locomotive, produs intre localitațile Toporu și Chiriacu, județul Giurgiu.

- Doua locomotive fara vagoane, care se deplasau pe relația Videle-Giurgiu, aparținand unor operatori privați, in care se aflau 4 persoane (mecanicul de locomotiva și manevrantul in fiecare), au intrat in coliziune.In urma impactului, 3 persoane au suferit leziuni, sunt conștiente tansportate la spital.…

- O autospeciala a IPJ Dambovita a fost implicata, miercuri dimineata, intr-un accident care a avut loc la intersectia Sos Panduri/Calea 13 Septembrie din Bucuresti. Patru persoane, intre care doi politisti, au ajuns la spital. ”In data de 26 aprilie, in jurul orei 02:30, Brigada Rutiera a fost sesizata…

- ISU Teleorman a pus in aplicare, luni, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident pe DN 6. In accident este implicat un microbuz si o masina. Autoritatile din Teleorman intervin, luni, pe DN 6, la iesire din Alexandria spre Bucuresti, la un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de…

- Un accident teribil s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 7:40, pe șoseaua Muncești. Impactul teribil a fost intre un troleibuz și o mașina. Potrivit informațiilor preliminare, automobilul ar fi circulat pe contrasens.