Accident dramatic în Nepal. Cel puţin 17 morți, dintre care şapte copii Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul Sindhupalchowk, la nord de capitala Kathmandu, iar apoi a plonjat in raul Sunkosi, cazand in gol 50 de metri, au explicat autoritatile, scrie Agerpres.



"Pana acum, a fost confirmata moartea a 17 persoane si ranirea a 50" de oameni, intre care si soferul autobuzului, a declarat pentru AFP un responsabil local, Goma Devi Chemjong.



Politia si armata au participat la operatiunile de salvare, dar autoritatile se tem ca nu mai exista supravietuitori. Nu exista "o lista cu toti pasagerii", a subliniat Chemjong. Accidentele rutiere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

