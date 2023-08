Stiri pe aceeasi tema

- CIOCNIRE… Accident rutier produs astazi, 14 august, pe DE 581, pe raza localitații Badeana, comuna Tutova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau doua persoane. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata…

- INCREDIBIL… Batuta constant de catre soț, o femeie din comuna Ivanești a fost lasata de izbeliște de catre cei care ar fi trebuit sa ii ia apararea. Magistrații Judecatoriei Vaslui au decis sa respinga cererea femeii de emitere a unui ordin de protecție impotriva soțului agresiv. Și asta in condițiile…

- GRAV… Doua mașini s-au ciocnit acum o ora, pe drumul județean Barlad-Murgeni, la ieșirea din localitatea Popeni, comuna Zorleni, spre Murgeni! La fața locului sunt veniți polițiștii barladeni de la rutiera și o ambulanța SAJ Vaslui, care a resuscitat un barbat, victima a accidentuluii! Cele doua mașini…

- PE ULTIMA SUTA DE METRI… Vasluienii care doresc sa iși completeze vechimea in munca pentru a avea dreptul la pensie anticipata sau la pensie intreaga pentru limita de varsta iși pot cumpara vechime, inclusiv in rate, pana la data de 31 august 2023. Conform ordonanței 163, care iși inceteaza aplicativitatea…

- GRABA…Un grav accident rutier s-a produs, in urma cu puține minute, pe raza localitații Solești. Din primele informații, se pare ca in incident au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 2 victime, care sunt evaluate medical la fața locului. Circulația rutiera este blocata pe ambele…

- CONTROALE… Timp de o saptamana, inspectorii de munca vasluieni au efectuat o serie de controale la angajatorii care iși desfașoara activitatea in domeniul construcțiilor. In urma verificarilor efectuate, au fost sancționați pentru folosirea de munca nedeclarata un numar de 11 angajatori. De asemenea,…

- AMENZI… Controalele inspectorilor de munca vasluieni s-au soldat, in luna mai, cu amenzi de peste 350.000 de lei. Au cazut in plasa angajatorii care nu au respectat legislația in domeniul relațiilor de munca. Și tot in timpul acestor controale au fost depistate 16 persoane care prestau munca la negru.…

