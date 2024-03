Portrete de femeie Editia speciala de 8 Martie din acest an este dedicata femeilor care au reusit in profesiile unde doar barbatii razbat. Asa am dat de prima femeie pompier de la ISU Vaslui, Ionela Maria Fandarac, care nu sta la birou sa avizeaze autorizatii PSI, ci merge la toate interventiile grele din zona Barladului. Apoi am vorbit […] Articolul Portrete de femeie apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

