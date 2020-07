Accident de muncă la o societate din Brașov. Un bărbat a fost rănit Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Zarnești efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “neluarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca”, “nerespectarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca” și “vatamare corporala din culpa”. ,,In fapt, la data de 17 iulie 2020, in jurul orei 08.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un angajat al unei societați comerciale care iși desfașoara activitatea pe raza localitații Cristian, județul Brașov, a fost implicat intr-un accident de munca. Cu ocazia cercetarilor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

