Accident de circulație în Complexul Studențesc din Timișoara Echipele de urgența au fost solicitate, printr-un apel la 112 survenit in jurul orei 14.50, pentru a interveni la locul unui accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza in Complexul Studențesc din Timișoara, la intersecția bulevarudlui Eroilor de la Tisa cu Aleea FC Ripensia. Detașamentul 1 Timișoara al ISU Timiș a trimis la fața locului o […] Articolul Accident de circulație in Complexul Studențesc din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .

Sursa articol si foto: pressalert.ro

