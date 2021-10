In urma impactului, trei persoane au fost ranite: un barbat de 69 si doi copii de 12 si 15 ani, toti ocupanti in caruta. Victimelor li s-au acordat ingrijiri de catre echipajele medicale, potrivit ISU Salaj.La locul accidentului au intervenit și polițiștii.,,Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, un autoturism, condus de un tanar de 18 ani din comuna, a intrat in coliziune cu o caruța condusa de un minor de 15 ani.In urma evenimentului, trei persoane au suferit leziuni, respectiv tanarul care conducea atelajul și alte doua aflate in caruța, un barbat de 69 de ani și…