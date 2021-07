Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc luni dimineața pe DN 65, in județul Olt. Trei persoane au murit in urma impactului. Potrivit IPJ Olt, accidentul a avut loc pe Drumul National 65 – European 574, intre localitațile Negreni și Optași. In accident au fost implicate…

- FOTO| Accident rutier MORTAL in Bihor: UN adult și UN COPIL au DECEDAT, in urma unui impact frontal intre doua autoturisme Un nou accident rutier mortal a avut loc in aceasta zi neagra de duminica, 25 iulie, dupa cel produs la Bacau, unde au decedat șapte persoane. Doua persoane au decedat și alte cinci…

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au murit, miercuri, pe Drumul Național 1 E60, dupa ce o mașina a lovit un camion, intre localitațile Morlaca și Hodiș. Un baiat de 10 ani a fost dus la spital, potrivit Mediafax.

- O mașina care participa la un concurs off road a fost luata de viitura in zona Slanic Moldova, sambata, iar pilotul a fost gasit decedat. Intervin mai multe echipaje de salvare din Bacau și Covasna...

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bizighești.Conform apelului, sunt implicate un ansamblu cap tractor și un autoturism, trei persoane fiind ranite.Traficul este blocat pe ambele sensuri. Update! Se circula alternativ pe sensul Adjud-Focșani. (Comunicat IPJ…

- Un copil de 4 ani a decedat, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cap de pod, rasturnandu-se in afara partii carosabile, accidentul avand loc pe DN 6, pe raza localitatii Leu din judetul Dolj. Potrivit IPJ Dolj, miercuri dimineata, politisti din cadrul Serviciului…

