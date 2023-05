Accident cumplit în Mehedinți. Trei tineri au murit după ce un TIR a spulberat un autoturism Accident cumplit in Mehedinți. Trei tineri au murit dupa ce un TIR a spulberat un autoturism, iar acum familiile se pregatesc de inmormantare. Polițiștii au anunțat ca victimele au fost doua fete de 18 și 22 de ani și un tanar de 19 ani, care se aflau in autoturismul care a lovit din plin TIR-ul. Accident cumplit in Mehedinți. Trei tineri au murit Conform ISU Mehedinți, pompierii din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, alaturi de o ambulanța SMURD. Accidentul a avut loc pe DN 56A in județul Mehedinți. La fața locului au ajuns, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

