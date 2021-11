Stiri pe aceeasi tema

- Cand fițele și aroganțele nasc monștri… Un tanar in varsta de 16 ani a condus un autoturism dinspre localitatea Folea inspre Tormac, iar la un moment dat, a pierdut controlul direcției de mers, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat. In urma impactului a rezultat decesul unui tanar in varsta de…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a murit, iar altul de 40 de ani și un copil in varsta de 10 ani au fost raniți grav, intr-un accident rutier care a avut loc vineri seara intre localitațile Chisidia și...

- Doi copii, unul in varsta de 8 ani, iar cel de-al doilea in varsta de 11 ani, au fost raniti intr-un accident produs vineri dimineata in comuna prahoveana Bucov. Printre raniti se afla si doi barbati, soferii celor doua masini implicate in accident.

- Pompierii de la ISU Timiș au fost chemați, luni dimineața, sa intervina la un accident rutiercare a avut loc pe DN 69, in apropierea localitații Sanandrei. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima intervenție, doua echipaje SMURD și 13 pompieri.…