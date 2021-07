Accident cu șapte victime la Reghin In accident sunt implicate doua autoturisme, in urma acestuia sunt sapte victime, sase de cod verde si o victima de cod galben. Victima de cod galben si o victima de cod verde au fost transportate la CPU Reghin. Circulatia este blocata pe un sens de mers. Accident cu șapte victime la Reghin at Sursa articolului: Accident cu șapte victime la Reghin Credit autor: Punctul. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

