Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane cu varste intre 17 si 68 de ani, pasageri intr-un autobuz apartinand societatii de transport a Primariei Buzau, au ajuns la spital, vineri, dupa ce autovehiculul s-a ciocnit cu un autoturism care a incercat sa intoarca prin fata acestuia.Potrivit IPJ Buzau, un autoturism condus de…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in aceasta dimineața pe bulevardul Unirii din municipiul Buzau. „Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe Bulevardul Unirii, la intersecția cu strada Ciucurete, accident rutier. Din primele date se pare ca este vorba de o coliziune…

- Articolul Accident rutier cu șapte raniți, la ieșirea din municipiul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un grav accident de circulație s-a produs marți dimineața la ieșirea din municipiul Buzau, pe DN2 E85. In urma coliziunii dintre doua autovehicule, șapte persoane au ajuns la spital.…

- Un barbat a fost ranit in urma unui accident petrecut marți seara pe DN 13 A, in satul Ocna de Sus, din județul Harghita, intre un microbuz și un camion.Evenimentul rutier a avut loc pe DN 13A . S-au ciocnit doua autovehicule, un microbuz - in care se aflau șoferul și un pasager - și un camion, potrivit…

- Un accident de circulație a avut loc, mai devreme, in municipiul Brașov. Incidentul rutier s-a produs in cartierul Rulmentul, pe Bulevardul 13 Decembrie, in zona Lux Divina. Medicii au ajuns la fața locului, dar nu știm, inca, daca sunt și victime. Polițiștii fac cercetari pentru a afla in ce condiții…

- Astazi, 27 noiembrie, intre orele 10:00 – 12:00, are loc un protest spontan al angajaților TESA din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau. Astfel de proteste au mai avut loc in perioada anterioara in mai multe județe din țara (Botoșani, Cluj, Giurgiu, Craiova, Tulcea, București). ,,In intervalul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 12 Sfantu Gheorghe ndash; Miercurea Ciuc, in apropierea localitatii Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, a avut loc o coliziune in care au fost implicate trei autovehicule, in urma careia trei persoane au ramas incarcerate,…

- In data de 10 octombrie, polițiștii au fost solicitați sa intervina la un grav accident rutier care s-a produs, in jurul orei 18, intre localitațile Jibou și Var. Din primele cercetari a reieșit ca responsabil de acest accident este un barbat de 45 de ani, din localitatea maramureșeana Ruscova. Se pare…