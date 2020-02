Accident cu patru morți în județul Olt Tragedie la intrarea in Bals. Trei barbați și o femeie cu varste cuprinse intre 25 și 35 de ani si-au pierdut viata, in urma unui accident petrecut aproape de miezul nopții, la intrarea in Balș dinspre Craiova. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri au pierit intr-un garv accident de circulatie produs vineri-dimineata, 28 februarie 2020, la iesire din orasul Bals, spre Craiova. Unul dintre ei era un cunoscut consumator de stupefiante.

- Patru tineri, cu varste intre 20 si 30 de ani, au murit intr-un accident rutier produs, joi noaptea, pe DN65, la iesirea din orasul Bals spre Craiova, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat pe contrasens, lovind un TIR, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Accident de circulație cumplit, noaptea trecuta, in Olt, pe DN 65, la ieșirea din Balș spre Craiova. Patru tineri au murit pe loc, dupa ce masina in care se aflau, un Logan, a fost spulberata de un TIR. Nenorocirea s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 1.00, pe Drumul European 574, la ieșirea din…

- CUMPLIT! Miercuri dupa-amiaza, șoferul unui autoturism condus dinspre Orlat spre Cristian- pe DJ 106E , a patruns pe contrasens. Ca urmare, autoturismul a intrat in coliziune frontala cu un autobuz condus regulamentar din sens opus. Read More...

- Tragedie in județul Dolj. Doi oameni au murit dupa tamponarea violenta a doua masini in apropiere de Bailesti. Alte șapte persoane au ajuns la spital, printre care si un copil. Martorii sunt socati de violenta impactului.

- Tragedie inainte de Craciun pe stil nou. Doua persoane au murit, iar alte sapte sunt ranite, intre care una in coma, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de un copac, in localitatea Poienari, județul Neamț.

- Polițiștii din Balș au identificat, azi dimineata, pe strada Nicolae Titulescu, un barbat, de 49 de ani, din județul Mehedinți in timp ce impingea un autoturism, pe sensul de deplasare Craiova catre Slatina. In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca autoturismul ar fi fost sustras in ziua de 2 decembrie…

- Hotul de masini a fost prins in orasul Bals, din judetul Olt, fiind surprins de politisti in timp ce impingea masina, un autoturism Nissan, pe strada Nicolae Titulescu. „In dimineata zilei de 03 decembrie a.c., in jurul orelor 07:45, politistii din cadrul Politiei orasului Bals au identificat, pe strada…