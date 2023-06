Accident cu o autospecială de Poliție pe podul Mureș La data de 19 iunie a.c., in jurul orei 15.00, pe strada Calarașilor din municipiul Targu Mureș, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, fiind implicata o autospeciala de poliție aparținand I.P.J Mureș. Din primele date, un echipaj de poliție rutiera care se deplasa catre cartierul Unirii ar fi observat, pe celalalt sens de deplasare, un autovehicul ce nu avea montate placuțele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

