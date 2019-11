Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- Potrivit primelor concluzii ale anchetei efectuate de politisti, incidentul a fost provocat de o femeie care conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Balcescu din Pitesti, scrie Agerpres. "O femeie de 47 de ani, care conducea un autoturism (...) din directia Bascov catre Centru, nu s-a…

- De la votare direct la spital! Un barbat in varsta de 80 de ani a ajuns de urgenta la spital, dupa ce i s-a facut rau in interiorul unei sectii de votare din comuna prahoveana Magurele. Incidentul s-a petrecut la sectia 467. Venit sa voteze, in jurul orei 16.30, batranul a inceput sa aiba…

- Accident grav petrecut in aceasta seara, la ieșirea din Caransebeș, catre Timișoara. Din primele informații, nu mai puțin de 10 persoane sunt ranite, in urma coliziunii dintre trei autoturisme. S-a activat Planul Roșu de Intervenție. Incidentul s-a produs cu puțin timp inaintea orei 19.00, in sensul…

- Accident violent petrecut azi-dimineața, la Timișoara. Patru persoane au fost ranite și transportate la spital in urma unui incident in trafic, in care au fost implicate doua autoturisme, pe Calea Aradului. Una dintre persoanele ranite se afla in stare grava, fiind inconștienta. Conform polițiștilor,…

- Putin inainte de miezul noptii, la ISU Timis a sunat alarma: a vut loc un accident rutier in care este implicat un autoturism cu o ambulanta a Serviciului Judetean Hunedoara, in centrul orasului Recas.Elena Megherea, portatorul de cuvant al ISU Banat Timis spune ca "operativ, la locul interventiei au…

- Accident rutier in Timișoara, provocat de o femeie in varsta de 70 de ani, care a virat stanga, deși marcajul ii interzicea sa faca acest lucru. In urma coliziunii cu un alt autoturism care venea din sens opus, un barbat a fost ranit. Incidentul a avut loc pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara. Femeia…