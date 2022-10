Accident cu două persoane rănite și trei mașini avariate Un conducator auto, in varsta de 75 de ani, care nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stanga, a produs un accident, joi, la orele amiezii, la intersecția strazilor Brandușelor și Fagetului, din Lugoj. „Un barbat, in varsta de 75 de ani, a condus un autoturism pe strada Brandușelor din municipiul Lugoj, iar la intersecția cu strada Fagetului a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 20 de ani, care circula pe strada Fagetului”, au anunțat reprezentanții IPJ Timiș. In urma impactului, una dintre mașini a ricoșat… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

