Accident în lanț între patru mașini lângă Timișoara Accident in lanț intre patru mașini langa Timișoara Un barbat, in varsta de 56 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, laRemetea Mare, dinspre localitatea Izvin inspre Timișoara, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 57 de ani, acesta din urma fiind proiectat in autoturismul din fața sa, condus de un alt barbat de 36 de ani, ulterior și acesta fiind proiectat in alt autoturism, condus de un barbat de 51 de ani. In urma evenimentului a rezultat o victima, respectiv o femeie, in varsta de 52 de ani, pasagera conducatorului auto de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

