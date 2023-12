Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN Centura Bucuresti, in zona localitatii Jilava, judetul Ilfov, o autospeciala de gunoi s a rasturnat pe o parte pe suprafata de rulare, nefiind persoane ranite. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Accidentul a avut loc in dimineața zilei de sambata, 23 decembrie, pe DN 22 in zona localitații constanțene Piatra, relateaza News.ro, care citeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.In urma coliziunii dintre autoturism și microbuzul in care se aflau șapte pasageri, patru…

- Patru persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata, miercuri seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1C, in localitatea Dabaceni, județul Salaj. Circulația rutiera este blocata pe ambele sensuri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca…

- Trei autovehicule au fost implicate intr-o coliziune pe DN 6 intre municipiul Timisoara si localitatea Remetea Mare, judetul Timis, traficul fiind oprit, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. In urma accidentului, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, scrie News.ro.In accident au fost…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri dimineața, pe DN 1, intr-un accident produs la ieșirea din localitatea Timișu de Sus, județul Brașov. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1 Predeal-Brașov, la kilometrul 151+900 de metri, la ieșire din localitatea…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri dimineața, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Timișu de Sus, județul Brașov, conform Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Predeal-Brașov, la kilometrul 151+900 de metri, la ieșire din localitatea…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 73 intre localitatile Rasnov si Tohanu Nou, judetul Brasov, circulatia fiind oprita in ambele sensuri, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. In urma impactului, trei persoane necesita ingrijiri medicale.Potrivit sursei citate, traficul…

- Remorca unui TIR s-a rasturnat rasturnat intr-un șanț pe DN 1. Traficul este blocat pe sensul de mers catre BucureștiRemorca unui autotren s-a rasturnat vineri dimineața intr-un șanț pe DN 1 Predeal-Brașov, in zona localitații Timișu de Sus, județul Brașov, anunța Centrul Infotrafic. In urma accidentului…