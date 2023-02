Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav in care au fost implicate cinci autoturisme s-a petrecut vineri seara pe DN 58B, Berzovia – Ghertenișcu. Din informațiile primite de la apelant nu rezulta ca ar fi persoane incarcerate. Mai multe persoane necesita ingrijiri medicale. Intervine Detașamentul de Pompieri Reșița…

- Accident de circulație, duminica dupa-amiaza, pe DJ 581, la intrarea in comuna Lupac dinspre Reșița, in județul Caraș-Severin. In incident au fost implciate doua autoturisme inc are se aflau in total cinci persoane. La fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanța din cadrul Serviciului de Ambulanța…

- Saisprezece persoane au murit si alte zeci au fost ranite, sambata seara, intr-un carambol pe o autostrada din centrul Chinei, au anuntat, duminica, autoritatile. Imaginile de la fata locului difuzate de presa chineza arata camioane in flacari si masini tamponate, relateaza AFP. Intr-un interval de…

- Accident de circulație, astazi, pe DN 58B, șoseaua care leaga Timișoara de Reșița. Coliziunea s-a petrecut intre localitațile Colțan și Bocșa, județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar patru persoane au fost ranite. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului…

- Accident de circulație pe DN6, in apropiere de Caransebeș, in care au fost implicate trei autoturisme. Incidentul a avut loc in zona localitații carașene Petroșnița, și din fericire nu a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Serviciului…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 68, in localitatea carașeana Obreja. Conform ISU Caraș-Severin, in coliziune au fost implicate doua autoturisme aflate in trafic și o mașina parcata pe marginea drumului. „In urma accidentului, au fost transportați la spital doi adulți și un minor…

- Accident in lanț, cu cinci autoturisme și un autotren implicate, pe o șosea din Banat. Un accident in lanț a avut loc, vineri dimineața, in localitatea Slatina-Timiș, din județul Caraș-Severin.

- Un accident violent a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe Autostrada A1, pe raza localitații Petrești, la kilometrul 69. In urma ciocnirii dintre doua autoturisme, 3 persoane au fost ranite. Toate victimele au primit ingrijiri medicale la fața locului, dar in schimb, au refuzat transportul la spital.…