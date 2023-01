Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ranite, intre care si un copil de cinci ani, in urma unui accident dintre doua autovehicule, produs duminica seara, in comuna Balauseri, de DN13. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Horea" al judetului Mures, doua dintre victime erau incarcerate. C„Circulatia este…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, doua dintre victime erau incarcerate."Circulatia este blocata pe ambele sensuri de mers. Se deplaseaza si un echipaj pentru transport victime multiple (...) In urma accidentului rutier au rezultat in total sase victime:…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a fost solicitata sa intervina joi, 1 decembrie, in jurul orei 11.30, pentru cercetarea, identificarea și ridicarea unei muniții neexplodate gasite in urma unor sapaturi, in localitatea Voivodeni, strada…

- Pana in prezent, in decursul anului 2022, la nivelul județului Mureș au avut loc 788 de accidente rutiere, iar in 28 dintre acestea a fost necesara intervenția echipajelor de descarcerare, a anunțat luni, 14 noiembrie, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…

- Sambata, 5 noiembrie, la ora 11.00, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a remis un buletin informativ despre accidentul care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe DJ 151A in localitatea Șaulia, soldat cu decesul conducatorului auto. "In…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au avut 58 de solicitari, respectiv o alta situație de urgența și 57 de intervenții SMURD, a informat joi, 3 noiembrie, Biroul de presa al instituției. "De asemenea, tot in aceasta…

- In perioada 24 octombrie – 29 noiembrie 2022, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU "Horea" al județului Mureș, incepe selecția pentru o noua serie de voluntari, prin programul "Salvator din pasiune". "???????????????????????? ????????????????, ???????????????????????????????????????????? ????????…

- Circulația rutiera in Pasajul Unirii pe sensul Universitate- bulevardul Dimitrie Cantemir este sistata pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea și remedierea daunelor provocate de o mașina care a luat foc, a comunicat Primaria Sectorului 4. In comunicat se mai precizeaza ca aceasta masura a fost luata…