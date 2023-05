Accident cu 5 mașini distruse - Două persoane au fost rănite ”La intersectia strazii Lamaitei cu strada Graului, din municipiul Brasov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme. In dinamica accidentului, cele doua autoturisme au ricosat in alte trei autovehicule parcate”, anunta, sambata seara, Politia Judeteana Brasov.Sursa citata a precizat ca, in urma evenimentului, au rezultat cinci autoturisme avariate si doua victime, care au primit ingrijiri medicale la fata locului, dar au fost refuzat transportul la spital.”La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DJ 107H, langa Ighiu. Trei persoane ranite dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a petrecut luni seara pe DJ 107H, la ieșire din localitatea Ighiu spre Bucerdea Vinoasa. Circulația este ingreunata in zona accidentului. Din primele date, au fost implicate doua autovehicule,…

- Accident grav in Satulung in urma cu puțin timp. Doua autoturisme implicate. Trei persoane ranite in urma impactului. Pompierii maramureseni au fost solicitati sa intervina in Satulung la un accident pe DN1C (in centrul localitatii ). Din informatiile primite in accident sunt implicate doua autoturisme…

- ISU anunta ca s-au inregistrat un mort si 4 raniti, in urma accidentului si ca autotutilitara era de fapt o autofurgoneta ce transporta cai."La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Caransebes cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o descarcerare, o ambulanta…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier, petrecut duminica la orele amiezii, pe strada Republicii, din orașul Pucioasa. Victimele au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In violenta coliziune au fost implicate 3 mașini. Polițiștii au efectuat cercetari pentru a stabili…

- Accident rutier la Mihoești: Trei persoane ranite, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Trafic ingreunat Accident rutier la Mihoești: Trei persoane ranite, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc joi, 6 aprilie, pe DN 75, in localitatea…

- Trei persoane au fost ranite dupa coliziunea frontala intre doua autoturisme, produsa vineri pe DN 7, in zona localitatii aradene Barzava, unde traficul rutier este blocat, potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres."Pe DN 7, la kilometrul…

- Cel puțin 5 TIR-uri și 37 de autoturisme au fost implicate acum cateva ore de minute intr-un carambol petrecut de autostrada M1 din Ungaria din cauza unei furtuni de nisip. . „Cinci camioane și 37 de autoturisme s-au ciocnit la tronsonul de kilometru 26 al autostrazii M1, pe partea care duce la ieșire…

- Un accident violent a avut loc, marți de dimineața, pe DN 72 A, pe raza comunei Malu cu Flori. In unei coliziuni dintre doua mașini, trei persoane au fost ranite. Dupa au primit ingrijiri la fața locului, victimele au refuzat transportul la spital. “La locul accidentului, echipajele de intervenție au…