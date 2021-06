Accident cu 4 autoturisme pe DN 1, la Băicoi. Traficul este restricţionat Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN 1, la Baicoi, traficul in zona fiind restrictionat. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, patru autoturisme in care se aflau 11 persoane, dintre care patru sunt minori, au fost implicate in evenimentul care s-a petrecut in zona Paralelei 45. Din primele date, unul dintre autoturismele implicate in accident a plecat de la locul evenimentului, precizeaza ISU. Un adult si doi minori au fost asistati la fata locului, o femeie de 47 de ani fiind ulterior transportata la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intre localitatile Comana si Amzacea, judetul Constanta. Militarii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, pe DN38,…

- Accident in municipiul Constanta.Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de autoritati, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, in zona…

- Traficul rutier este blocat in totalitate joi incepand cu ora 12.30 pe DN 1A, la ieșirea din localitatea Blejoi spre Boldești Scaeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR.ISU anunța ca in total 9 persoane se aflau in cele patru mașini implicate in…

- Traficul rutier este blocat in totalitate joi incepand cu ora 12.30 pe DN 1A, la ieșirea din localitatea Blejoi spre Boldești Scaeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR.ISU anunța ca in total 9 persoane se aflau in cele patru mașini implicate in…

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier in care…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, pe DN 1, la Nistoresti. In urma accidentului au murit cinci persoane, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost complet blocat si deviat prin Breaza, a anuntat Politia Prahova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 7…

- Echipele ISU Dobrogea intervin pe DN 39.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 25 aprilie, sa intervina pe DN 39, la sensul giratoriu cu autostrada A4.Conform primelor informatii, este vorba despre un accident rutier. Un autoturism a intrat in…