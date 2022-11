Cel putin 20 de persoane, majoritatea copii mici, au murit si 14 au fost ranite in accidentul unui microbuz pe un drum afectat de inundatiile din vara in sudul Pakistanului, a anuntat vineri politia pakistaneza, potrivit Agerpres. Printre morti se numara 11 copii cu varste cuprinse intre 2 si 8 ani, care cel mai probabil […] The post Accident cu 20 de morți in Pakistan. Toți pasagerii erau din aceeași familie și mergeau intr-un pelerinaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .