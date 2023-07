Stiri pe aceeasi tema

- 29 de oameni au murit și 19 au fost raniți dupa ce un autocar s-a prabușit intr-o rapa, in sudul Mexicului. Printre victime este și un copil de un an. Autocarul ducea oameni din capitala catre o localitate din sudul țarii, scrie digi24.ro .

- Cel puțin 10 persoane au murit și 25 au fost ranite dupa ce un autobuz inchiriat care transporta invitați la o nunta s-a rasturnat de pe o rampa intr-un sens giratoriu din statul australian New South Wales (NSW), a anunțat luni poliția, citata de Reuters.

- Patru copii au fost gasiți in viața la mai mult de cinci saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit intr-o jungla, a anunțat președintele columbian Gustavo Petro. Aceștia fac parte dintr-o comunitate indigena din Columbia. Avionul – un Cessna 206 – transporta șapte persoane in momentul…

- Doua avioane ultra-usoare, de mici dimensiuni, au intrat in coliziune, duminica, in apropierea unui aerodrom, in nord-estul Spaniei, iar patru persoane au murit, anunta autoritatile regionale, relateaza AFP și news.ro.Pompieri au gasit un avion de mici dimensiuni in flacari, intr-o zona impadurita,…

- Un avion de vanatoare MiG-31 al armatei ruse s-a prabusit miercuri in regiunea Murmansk, a anuntat Ministerul rus al Apararii, relateaza agentiile TASS si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Tragedie rutiera aproape de Timișoara. O ciocnire intre o mașina și un autotren s-a soldat cu doi oameni morți, marți puțin dupa ora 14. „In urma apelului primit prin SNUAU, din data de 25.04.2023, la ora 14:08, am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI, descarcerare și prim-ajutor…

