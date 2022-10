Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe drumul national 66, in Defileul Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz. Echipe de salvatori din doua judete au intervenit la fata locului si l-au scos pe sofer din masina, acesta fiind…

- Un adolescent de 16 ani a murit intr-un grav accident de circulatie care a avut loc pe o strada din Braila. Masina in care se afla baiatul era condusa de sora lui, de 17 ani, care nu avea permis de conducere. Ea a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp. Impactul a […] The post…

- Doi tineri au murit, iar doua adolescente au fost transportate la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un cap de pod, in localitatea Huseni, judetul Salaj. Accident a avut loc in noaptea de joi spre vineri, pe DJ 191C, in localitatea Huseni, la fața locului ajungand de urgența pompierii…

- Doua persoane si-au pierdut viata si doua au fost ranite, in urma unui accident produs, vineri dimineata, in comuna Corbu. Cele doua persoane decedate sunt soferii celor doua masini implicate in accident. Ele au fost incarcerate, fiind scoase in urma interventiilor echipelor de salvare. „La accident…

- Un grav accident de circulație in care au fost implicați cinci tineri a avut loc, luni dimineața, pe un drum județean din Vaslui. Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani, au plonjat cu mașina in albia unui rau. Unul dintre aceștia este in stare foarte grava, cu șanse minime de supraviețuire.…

- Un tanar a murit, joi dimineața, intr-un cumplit accident produs in Constanta. Un Mercedes a intrat intr-un gard si intr-un stalp. Alte șase persoane au fost ranite și au ajuns la spital. Accidentul s-a produs la iesire din Constanta spre Ovidiu, in zona sensului giratoriu cu drumul catre Palazu Mare.…

- Patru persoane au fost ranite și au cerut ajutorul pompierilor și al Ambulanței, dupa ce terasa pe care se aflau pentru a face un selfie, s-ar fi rupt, duminica, la o locație de pe Valea Doftanei, județul Prahova. Momentan, nu se cunosc exact imprejurarile producerii acestui accident. Reprezentantii…

- Doi barbați și o femeie dintre cei care au cazut, miercuri seara, intr-o fosa septica din localitatea Sarațeni, județul Mureș, au murit. Un alt barbat a fost dus cu elicopterul la spital. Potrivit anchetatorilor, primul a cazut barbatul care fusese chemat sa curețe fosa septica. Barbatului i s-a facut…