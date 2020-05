Accesul pacientilor la serviciile medicale furnizate in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr Carol Davila", cu exceptia cazurilor de urgenta, se face numai cu programare prealabila telefonica sau prin intermediul postei electronice (e-mail), au anuntat, miercuri, reprezentantii unitatii medicale. Programarea in Ambulatoriul integrat se face pe adresa de e-mail ambulator.integrat@scumc.ro sau la numarul 031/9458, de luni pana vineri, intre orele 7,30 - 19,00, potrivit unei informari publicate pe site-ul institutiei. Accesul pacientilor in spital se face numai prin punctul…