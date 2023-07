Accesoriu neobișnuit purtat de chinezi pentru a se proteja de soare Pe masura ce temperaturile au atins noi recorduri, cu valori de peste 40 de grade Celsius in multe orașe din China, un subiect de mare interes a devenit „cum sa te protejezi de soare”, conform informațiilor Reuters. Cei interesați de o protecție completa impotriva razelor ultraviolete (UV) cauta accesorii precum palarii cu protecție UV sau maști care acopera intreaga fața, cunoscute sub denumirea de „facekinis”. Aceste accesorii sunt cautate pentru a oferi o protecție de la cap pana la picioare. „Suntem ingrijorați sa ne ardem și sa ne bronzam, așa ca suntem pe deplin pregatiți”, a spus o proprietara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

