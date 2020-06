Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, Iulius Town devine punctul de intalnire al artelor. Muzica, arta stradala, outdoor cinema, targ de antichitați și teatru pentru copii sunt propunerile pentru ca timpul liber al timisorenilor sa fie o experiența deosebita. Trei zile cu evenimente captivante incep in Iulius Town. Vineri…

- Planurile de weekend încep în Iulius Parc! Vineri, 26 iunie 2020, este despre muzica și buna dispoziție. De la ora 19.00, pe ponton se va instala set up-ul Electroclown DJ. Ritmurile vor acompania atmosfera lounge și te vor purta cu gândul catre festivalurile tale îndragite.…

- Zile de vacanța, soare, muzica pe care o iubești și timp dedicat celor dragi. Ingredientele cheie pentru un inceput de weekend așa cum ți l-ai dorit in ultimele luni. Cadrul natural al Iulius Parc te invita la relaxare și mișcare, iar

- Noi evenimente culturale in aer liber, cu respectarea regulilor de distanțare sociala, vor avea loc duminica seara, in Piața Cetații din Alba Iulia. Cvartetul de coarde „Augustin Bena” și Fanfara Județului Alba susțin recitaluri. Evenimentele culturale sunt organizate cu respectarea unor reguli stricte…

- Reprezentanții Consiliului Județean Argeș anunța ca pe tot parcursul lunii iunie se vor organiza evenimente cultural-artistice in spații neconvenționale din Pitești. Consiliul Județean Argeș, prin instituțiile de cultura aflate in coordonare, iși propune sa redea publicului argeșean bucuria de a se…

- Noile „sali de spectacole” ale Brasovului: Teatrul Sica Alexandrescu - in Bastionul Tesatorilor, Opera, Filarmonica si Teatrul Arlechino - in Piata Sfantul Ioan! Institutiile de cultura din subordinea Primariei Brasov au inceput pregatirile pentru a-si relua activitatea. Au avut loc discutii…

- Stadionul Cluj Arena se transforma, de saptamana viitoare, in teatru in aer liber, unde se vor organiza concerte și spectacole."Agenția de evenimente Spotlights in colaborare cu Consiliul Județean Cluj vor transforma temporar o parte din tribune intr-un teatru in aer liber pregatit sa organizeze evenimente…

- Intre 1 – 7 iunie distracția se muta in online in cadrul festivalului Saptamana de joaca pentru parinți și copii, care aduce la un loc demonstrații de magie, spectacole de teatru, ateliere de gatit,...