Stiri pe aceeasi tema

- Valentin, iubitul Mihaelei, femeia disparuta de acasa, din Galați, de mai multe luni, a fost supus testului cu detectorul de minciuni pentru a se vedea daca acuzațiile Loredanei se confirma sau nu. Barbatul s-a dovedit a fi vinovat de sechestrarea concubinei sale, fiica acesteia fiind cea care a lansat…

- Loredana, fiica Mihaelei, și-a dorit din tot sufletul sa afle unde este mama ei, așa ca l-a invitat pe concubinul femeii sa faca un test la detectorul de minciuni. Doar ca, astazi, cazul dispariției femeii a luat o intorsatura neașteptata, iar Valentin a devenit principalul suspect, deoarece barbatul…

- Dupa ce Gina a marturisit ca a fost amenințata cu moartea de fostul ei soț, acum barbatul are și el un punct de vedere legat de aceasta situație. Valentin neaga acuzațiile celei care i-a fost partenera.

- O simpla trecere in revista a cifrelor de audiența ale emisiunii lui Ionuț Cristache de la TVR arata ca aceasta nu sta deloc rau in comparație cu talk-show-urile televiziunilor de știri. Și atunci, de ce vrea conducerea TVR sa-l mute dupa-amiaza? Pentru ca aceasta mutare este, mai degraba, o umilire…

- Aida Parascan a facut marturii șocante legate de cea mai mare drama traita, despre bebelușul chiar i-a murit chiar in timp ce-l purta in pantece. Vedeta a declarat ca a fost nevoita sa-l nasca natural, pentru a nu se supune riscurilor, și i s-a spus ca micuțul ar fi inceput sa se descompuna. Detalii…

- Maria Macsim Nicoara a murit in luna decembrie a anului trecut, dupa luni de chin in care s-a luptat sa traiasca. In vara lui 2020 familia a anunțat salvarea dupa opt ore ca artista nu se simte bine, insa acum sora ei scoate la iveala amanunte importante. Femeia e de parere ca soțul și mama lui au o…

- Irinel, ucigașul din Argeș care astazi și-a omorat concubina și pe fiul ei, spunea la Acces Direct in luna ianuarie ca niciodata nu a lovit-o pe femeie. El marturisea ca o iubește, insa o acuza de infidelitate și spunea ca o va inșela daca ea va face același lucru.

- Considerat unul dintre cei mai mari istoriografi din Romania, care a imbogatit literatura de specialitate cu o solida opera stiintifica, academicianul Serban Papacostea 25 iunie 1928, Bucuresti ndash; 6 aprilie 2018 a lucrat initial, pe cand avea doar 26 de ani, ca bibliotecar la Biblioteca Centrala…