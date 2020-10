Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din Pitești trec printr-o adevarata drama, dupa ce au fost jefuiți de hoți de suma uriașa de 47.000 de euro. Cu acești bani, Mihaela și Gheorghe Alecu intenționau sa-și cumpere un apartament pentru a putea adopta un copil!

- Deschidere de an universitar la UPIT. Sunt invitati doar bobocii de la Licenta. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021 va avea loc joi, 1 octombrie, intre orele 12,00 – 13,00, in sala CC1 a Facultații de Științe Economice și Drept, B-dul Republicii, nr. 71. La eveniment, alaturi de…

- Claudiu F., un motociclist din Pitești, a murit joi seara, dupa ce a lovit un pieton care traversa neregulamentar strada, prin loc nepermis și fara sa se asigure. De asemenea, polițiștii au stabilit ca motocicleta nu era inmatriculata. In imagini, se poate auzi cum persoana care filmeaza avertizeaza…

- Astazi la magazinul oficial al FC Argeș de la Casa Carții din Pitești, clubul alb-violet și-a prezentat autocarul și noul echipament de joc, care are inscripționat numele noilor sponsori, dar și chipul marelui Nicolae Dobrin. La eveniment au fost prezente persoane din conducerea tehnica și administrativa…

- Formația FCU Craiova a confirmat in partida susținuta in aceasta seara, pe stadionul „Municipal“ din Severin, in fața echipei Ripensia Timișoara. Elevii lui Nicolo Napoli s-au impus categoric, cu 4-1, in fața banațenilor. Acest duel a fost restant din prima etapa a Ligii 2 . Atunci in lotul lui FCU…

- Telespectatorii „Acces Direct” au putut sa vada momentul in care mama copilei de 1 an a rapit-o, dupa ce tatal fetiței și-a prezentat public suferința. Barbatul a marturisit ca nu mai poate pune seara capul pe perna, gandindu-se ca micuța ar putea fi in pericol, din cauza ca cea care i-a dat naștere…

- Ministrul transporturilor Lucian Bode a fost implicat marți intr-un accident rutier pe DN 7, intre Ramnicu Valcea și Pitești, in zona localitații Dumbravești. In spațiul public au aparut imagini cu momentul accidentului, filmat de un motociclist aflat in trafic. Din imagini se poate observa ca automobilul…

