Stiri pe aceeasi tema

- Raluca, o femeie in varsta de 33 de ani, a venit astazi la Acces Direct pentru a povesti ca ar fi fost desfigurata din cauza operațiilor estetice. Tanara susține ca a ramas cu sechele grave in urma lor, atat la nivelul sanilor, cat și la nivelul feței. Iata ce acuzații grave ii aduce aceasta doctorului!

- Este frumoasa, talentata și a luat o decizie radicala! Motivul pentru care Viorica de la Clejani vrea sa-și taie sanii! Chiar ea a spus la Acces Direct de Weekend! Ce reacție a avut Ionița?

- O femeie ramasa vaduva de curand este izgonita din casa de prorpia soacra, langa care a locuit nu mai puțin de 20 de ani. Deși a investit bani mulți in casa mamei partenerului sau de viața, aceasta este data afara cu doi copii n brațe, libera sa plece unde vede cu ochii.

- O adevarata disputa de familie le-a intristat sarbatorile unor barbați care se cearta acum pe avere. Un frate iși acuza fratele ca și-a pradat propriul tata, lasandu-l fara agoniseala de o viața, dar și fara cateva bucați de aur.

- Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, iar astazi a fost prezenta in platoul Acces Direct alaturi de fratele sau, Alexandru! Cei doi au dat din casa secrete din familia lor, insa cantareața nu a uitat nici sa le spuna fanilor rețeta pentru a se menține mereu in forma!

- Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat ca au fost inregistrate inca doua decese in randul grefierilor in ultimele zile. Un caz este al Oanei Iordache, o mamica de 41 de ani, iar altul al unei femei, care a murit dupa cel de-al doilea stop cardiorespirator. Citește și:…

- O noua mamica in lumea showbiz-ului, dar și a sportului! Diana Senteș, una dintre cele mai cunoscute antrenoare de fitness din Romania a nascut in urma cu puțin timp! Bruneta a adus pe lume o fetița!

- Dupa ce in urma cu o zi, Alexandra și-a facut apariția la ”Acces Direct” spunandu-și povestea de viața, acum noi detalii ies la iveala in acest caz. Tanara mama amenința cu moartea și lasata fara copii susține ca fratele ei și-a gasit sfarșitul la doar 28 de ani in mainile fostului iubit.